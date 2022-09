Poliziotto abusa di una ragazzina di 13 anni mentre è in servizio: arrestato

Sheridon Edward Archer, poliziotto di 23 anni, ha abusato di una ragazzina di 13 anni mentre era in servizio.

Un agente di polizia di 23 anni, Sheridon Edward Archer, del dipartimento di polizia di Palm Bay, è stato arrestato e sospeso dal servizio per aver abusato di una ragazzina di 13 anni mentre stava lavorando. Secondo le accuse avrebbe avuto dei rapporti sessuali con la giovane mentre era in servizio. Il sergente capo ha spiegato che appena sono nati i sospetti Archer è stato sospeso dal servizio e sono iniziate le indagini.

Abusi sessuali su una ragazzina: poliziotto arrestato

L’agente avrebbe conosciuto la 13enne su una app di incontri e l’avrebbe incontrata due volte, quando era in servizio. A lanciare l’allarme sono stati alcuni suoi colleghi che avevano notato qualcosa di strano. Secondo gli investigatori, Archer ha conosciuto la ragazzina su MeetMe. L’uomo è stato immediatamente licenziato e in seguito anche arrestato. Ora è in attesa del processo con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico e abusi su una minore.