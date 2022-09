Medico sportivo accusato di abusi su atlete minorenni a Caserta: molestie durante le visite

Un medico sportivo di Caserta è stato arrestato per abusi sessuali su atlete minorenni durante le visite: l'uomo respinge le accuse

Un medico 69enne di Caserta è finito in manette per abusi sessuali aggravati su atlete minorenni durante le visite medico sportive. L’uomo, arrestato questa mattina, respinge, però, tutte le accuse nei suoi confronti.

Caserta, medico sportivo arrestato per abusi su atlete minorenni

Nella mattinata di oggi, giovedì 15 settembre, un medico di Caserta è stata arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di ripetute violenze ed abusi sessuali nei confronti di alcune ragazzine. Sono cinque le giovani, delle atlete che si rivolgevano allo studio del 69enne per avere i certificati medici agonistici, che sarebbero state vittime dell’uomo nel periodo di tempo tra ottobre e dicembre 2021.

Il medico respinge tutte le accuse

Il medico, però, non ci sta e respinge con fermezza tutte le accuse mosse nei suoi confronti. Gli inquirenti hanno sequestrato il cellulare dell’uomo, oltre al suo personal computer e tablet per spulciarli e provare a raccogliere ulteriori prove di quanto accaduto. Gli atteggiamenti strani dell’uomo erano già motivo di chiacchiericcio in città negli scorsi anni, ma la vicenda non era mai stata approfondita prima di queti ultimi mesi.