Già da diverse settimane circolavano voci circa l’addio di Myrta Merlino a “Pomeriggio Cinque“. Ma, chi prenderà il suo posto a settembre? A quanto pare Mediaset ha già preso una decisione.

Pomeriggio Cinque: l’addio di Myrta Merlino

Era già nell’aria da diverso tempo, Myrta Merlino, dopo due stagioni, non condurrà più “Pomeriggio Cinque“.

Per la giornalista sarebbe pronto un nuovo programma su rete 4. Ma, chi prenderà il suo posto a settembre? Per l’estate ci sarà come sempre Alessandra Viero ma, per l’autunno Pier Silvio Berlusconi pare abbia già deciso chi condurrà il noto programma. Ecco di chi stiamo parlando.

Pomeriggio Cinque, scelto il nuovo conduttore: il nome che nessuno si aspettava

Come detto non ci sarà più Myrta Merlino alla conduzione di “Pomeriggio Cinque”, che ripartirà il prossimo mese di settembre. Pier Silvio Berlusconi avrebbe già scelto chi sostituirà Myrta. Il nome è ancora segreto ma, come scrive Davide Maggio, questa volta sarà un uomo. Chi potrebbe essere? Diciamo che ci sono 5 nomi papabili, ovvero Nicola Porro, Paolo Giordano, Paolo Del Debbio, Gianluigi Nuzzi e Giuseppe Brindisi. Tutti nomi perfetti per un programma come “Pomeriggio Cinque“. Staremo a vedere chi sarà il prescelto e se sarà davvero uno di questo 5. Escluso invece che possa essere Alfonso Signorini.