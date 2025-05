Si avvicina il ponte del 2 giugno (sabato-domenica-lunedì) e saranno quasi 15 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio. La maggior parte rimarrà in Italia.

Ponte 2 giugno, l’Italia scelta dal 92%: turismo interno da record

Saranno poco meno di 15 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per approfittare del ponte del 2 giugno.

Il 92,4 % rimarrà in Italia mentre solamente il 7,6 % andrà all’estero. Questo è ciò che è emerso dall’indagine di Tecnè per la Federalberghi e si stima che ciascun viaggiatore spenderà in media 470 euro. Il picco delle partenze è previsto per venerdì 30 maggio ma, dove andranno gli italiani? Vediamo le mete preferite.

Ponte 2 giugno: dove andranno gli italiani?

Come abbiamo appena visto, la stragrande maggioranza degli italiani resterà proprio in Italia per il ponte del 2 giugno, con il picco delle partenze previsto per venerdì 30 maggio. Ma, dove andranno? Il 41,1% sceglierà il mare, il 27,8 una città d’arte, il 15,6 opterà per la montagna, il 6,8 preferirà il lago mentre il 5,9 andrà alla terme. Per i pochi che andranno all’estero, preferite le grandi capitali europee.