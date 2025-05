Turismo in Italia: previsioni positive per l'estate 2025

Un’estate di crescita per il turismo italiano

Secondo le ultime stime dell’istituto Demoskopika, l’estate 2025 si preannuncia come una stagione di grande successo per il turismo in Italia. Con un atteso afflusso di 65,8 milioni di turisti, il nostro Paese si prepara a registrare un incremento del 3,4% rispetto all’anno precedente.

Questo aumento non solo rappresenta un segnale positivo per il settore, ma evidenzia anche la crescente attrattività dell’Italia come meta di viaggio.

Dettagli sulle presenze e spese turistiche

Le previsioni indicano che il numero totale di presenze potrebbe raggiungere i 267,4 milioni, con un incremento del 2,1% rispetto al 2024. Questo significa che circa 2,2 milioni di turisti in più sceglieranno di trascorrere le loro vacanze estive nel Belpaese, generando un aumento di 5,4 milioni di notti nel settore alberghiero e extra-alberghiero. La spesa turistica diretta è stimata in 39 miliardi di euro, con una crescita dello 0,9% rispetto all’anno precedente, un dato che sottolinea l’importanza economica del turismo per il nostro Paese.

Il mercato domestico e l’incoming straniero

Il mercato domestico mostra segnali di ripresa, con 30,1 milioni di arrivi e 129,5 milioni di presenze, registrando un incremento rispettivamente del 5,5% e del 4,9%. Dall’altro lato, l’incoming straniero, che rappresenta il 51,6% del totale delle presenze, prevede circa 35,7 milioni di arrivi da parte di turisti internazionali, con un incremento dell’1,7%. Tuttavia, si segnala un lieve calo delle presenze complessive, suggerendo che i viaggiatori tendono a ridurre la durata del soggiorno, probabilmente a causa dell’aumento dei costi e della crescente concorrenza di altre destinazioni.

Strategie per un turismo sostenibile e di qualità

Nonostante i dati incoraggianti, gli esperti avvertono che è fondamentale adottare strategie lungimiranti per garantire che l’aumento dei costi non comprometta il potenziale economico della stagione. Investire in qualità, innovazione e sostenibilità dell’offerta turistica è essenziale per trasformare questa crescita quantitativa in un reale salto di valore per il turismo italiano. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato l’importanza di migliorare la qualità dell’accoglienza e di lavorare sulla permanenza media dei turisti, affinché il turismo diventi una vera ricchezza per i territori e un motore di sviluppo economico per l’Italia.