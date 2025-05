Donna trovata morta nel lago di Como: tragico ritrovamento lungo la via per Cernobbio nelle prime ore del 21 maggio.

Nelle prime ore di mercoledì 21 maggio, un tragico ritrovamento ha scosso le rive del lago di Como. Una donna è stata trovata morta nelle acque lungo via per Cernobbio, suscitando immediatamente l’allarme e l’apertura di un’inchiesta da parte delle autorità. Le cause della morte sono ancora da chiarire, mentre gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare ogni dettaglio utile alle indagini.

Donna trovata morta nel lago di Como: indagini in corso

Le autorità mantengono la massima riservatezza sulle indagini, senza escludere alcuna pista, inclusa quella del possibile gesto volontario. L’area è stata temporaneamente isolata con transenne per permettere le operazioni di sopralluogo e rilievo.

Il corpo sarebbe stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Como, dove nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia, fondamentale per chiarire le cause del decesso.

Attualmente le informazioni disponibili sono scarse e non è ancora chiaro se si tratti di un gesto intenzionale, di incidente o di omicidio. Le forze dell’ordine proseguono con le verifiche per ricostruire quanto accaduto.

Donna trovata morta nel lago di Como: identificata la vittima

La persona deceduta è una donna di 61 anni, la cui identità è stata già confermata dalle forze dell’ordine. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e il personale medico del 118, che hanno eseguito il recupero del corpo e avviato le prime verifiche.

Al momento, sono in corso gli approfondimenti necessari a chiarire le cause e le modalità della morte.