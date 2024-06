Ponte Buggianese, incendio in Rsa: 6 feriti in ospedale

Ponte Buggianese, incendio in Rsa: 6 feriti in ospedale

I vigili del fuoco sono intervenuti nella Rsa di Ponte Buggianese per spegnere il principio di incendio divampato in struttura

Un pericoloso principio di incendio è stato sventato ieri sera dai vigili del fuoco all’interno di una Rsa di Ponte Buggianese, paese sito nelle vicinanze di Pistoia. In totale, i feriti sono stati 6, tra cui ci sono 4 ospiti e 2 infermieri. Le ambulanze li hanno trasferiti in 2 diversi ospedali.

Incendio nella Rsa di Ponte Buggianese: 6 feriti

Erano circa le ore 21 di ieri sera quando, all’interno della Rsa di Ponte Buggianese, è scattato l’allarme. Un principio di incendio aveva intaccato il sistema dell’aria condizionata, con le fiamme che avevano iniziato a farsi largo all’interno della struttura Sereni Orizzonti – Villa Bianca, situata in via XXIV Maggio. Il bilancio racconta di 6 feriti totali, 4 ospiti e 2 infermieri, soccorsi dai medici del 118, mentre i vigili del fuoco intervenivano per sedare le fiamme.

Incendio nella Rsa di Ponte Buggianese: il messaggio del sindaco

“Le ambulanze appena transitate si sono recate presso Sereni Orizzonti che ha avuto un incendio che è stato già spento. Attivato protocollo maxi emergenze per evacuare una parte degli ospiti” – scrive il sindaco Nicola Tesi sui social poco dopo le 21, quando l’allarme per quanto era successo all’interno della Rsa era già rientrato.