Tutto è avvenuto all'improvviso sotto gli occhi dei testimoni: un ponte crolla in Brasile mentre transitano le auto: 3 morti, 14 feriti e 15 dispersi

Un vero disastro annunciato che arriva da oltre oceano, con un ponte che crolla in Brasile mentre transitano le auto e con uno sfascio che fa 3 morti, 14 feriti e 15 dispersi. Il mondo è sconvolto e le immagini riprese dai testimoni stanno facendo il giro del web giusto mentre si apprende che quel disastro si è verificato nello stato di Amazonas e che le autorità non escludono affatto che il bilancio peggiori, dato che è ancora in atto la conta dei veicoli inghiottiti dalle acque di un fiume sottostante.

Ponte crolla in Brasile, ci sono 3 morti

I media carioca spiegano comunque che in Brasile c’è stata una tragedia: è crollato un ponte nel momento esatto in cui alcune auto transitavano nei pressi di Careiro, a 100 chilometri dal capoluogo di Manaus, nello stato di Amazonas. Secondo una prima stima delle vittime effettuata da soccorritori e polizia sarebbero almeno tre i morti e 14 feriti, tutto questo mentre i vigili del fuoco cercano 15 persone disperse.

Le autorità locali, che hanno tenuto una prima conferenza stampa, hanno anche spiegato che i morti sono due uomini, uno di 39 anni e l’altro non identificato, e una donna di 66 anni.

Il sopralluogo per “problemi strutturali”

Dal canto suo Orleilson Muniz, comandante dei vigili del fuoco di Amazonas, ha chiaramente fatto capire che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Solo pochi giorni fa la polizia stradale aveva parzialmente limitato l’accesso al ponte ai veicoli leggeri.

Perché? Per l’individuazione di alcuni “problemi strutturali”.