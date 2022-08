Ponte levatoio si apre sotto i suoi piedi: morto 77enne negli USA

Un giornalista 77enne ormai in pensione è morto negli Usa dopo essere precipitato da un ponte levatoio.

Lo scorso 15 agosto Richard Dujardin, giornalista 77enne ormai in pensione, è morto dopo esser caduto da un ponte levatoio in Milwakee, nello stato del Winsconsin (Usa).

L’uomo era in vacanza con la moglie e stava camminando sul Kilbourn Avenue Bridge, quando improvvisamente il ponte ha iniziato a sollevarsi.

La moglie Rosemarie aveva appena attraversato il ponte, mentre il marito era rimasto a metà strada, secondo quando riporta un rapporto del medico legale della contea.

Il commissario dei lavori pubblici ha affermato di aver messo già in congedo l’operatore del ponte che era di turno quel 15 agosto.

La dinamica dell’incidente

Stando a quanto ricostruito, Richard e Rosemarie stavano andando a messa. Il 77enne stava guardando il suo Ipad e non si sarebbe accorto di essere rimasto a metà strada.

In quel momento è accaduta la tragedia: in preda al panico l’ex giornalista si è aggrappato alla ringhiera, ma dopo aver resistito 2 minuti, ha perso la presa ed è precipitato da un’altezza di 20 metri.

I medici hanno provato a salvarlo con il defibrillatore, ma purtroppo l’uomo era già morto. La moglie ha poi riferito che il marito camminava sempre lentamente e con un apparecchio acustico. Probabilemte Richard non ha visto né sentito le luci e gli allarmi di apertura del ponte.