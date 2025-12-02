A Ponzano Magra, in provincia della Spezia, una bimba di quattro anni è caduta dal terzo piano di un palazzo. Fortunatamente, i fili per stendere i panni ai piani inferiori hanno attutito la caduta, permettendo soccorsi immediati e il trasferimento d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova.

Ponzano Magra, bimba di 4 anni cade dal terzo piano: i fili del bucato evitano il peggio

Momenti di grande apprensione a Ponzano Magra, dove una bimba di appena quattro anni è precipitata dal terzo piano di una palazzina. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Città della Spezia, la piccola – che era in casa con uno dei genitori – sarebbe uscita sul balcone e avrebbe scavalcato il parapetto, perdendo l’equilibrio.

Durante la caduta, alcuni fili per stendere i panni installati ai piani inferiori hanno attutito l’impatto, pur non evitando che la bimba finisse al suolo. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sul posto sono intervenuti la Pubblica Assistenza di Santo Stefano Magra, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Ponzano Magra, bimba di 4 anni cade dal terzo piano: trasferimento d’urgenza al Gaslini

Viste le condizioni della piccola e l’altezza da cui è precipitata, è stato attivato un imponente dispositivo di emergenza. Dopo un primo passaggio al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, la bambina è stata trasferita in codice rosso al Gaslini di Genova a bordo dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. Ora è affidata alle cure dei medici, che la stanno monitorando con la massima attenzione. La prognosi rimane riservata.