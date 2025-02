Un ragazzo è stato arrestato dai carabinieri di Marsala con l’accusa di aver ucciso la madre. La donna è deceduta questa mattina, dopo essere caduta da un balcone della sua casa in via Guglielmo Oberdan, nella zona periferica a Marsala.

Donna cade dal balcone e muore, fermato il figlio: i sospetti

Un nuovo dramma familiare potrebbe emergere nel Trapanese, se i sospetti dei carabinieri dovessero essere confermati. A Marsala, un giovane è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Le prime ricostruzioni indicano che potrebbe essere stato lui a spingere la madre dal balcone della loro abitazione in via Guglielmo Oberdan. La donna, vittima di una tragica caduta, è morta sul colpo. Il giovane è stato interrogato a lungo dagli investigatori, che, al termine dell’interrogatorio, hanno deciso di disporre il suo fermo. Nel corso delle prossime ore, sarà il giudice per le indagini preliminari a stabilire se convalidare o meno il fermo.

Donna cade dal balcone e muore, fermato il figlio: le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri, sotto la supervisione del procuratore di Marsala, Fernando Asaro, e dei due sostituti. Al momento, dagli inquirenti non emergono ulteriori dettagli. Le forze dell’ordine sono impegnate a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a stabilire eventuali responsabilità.