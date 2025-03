Incidente fatale a Pordenone: giovane operaio muore in circostanze tragiche

Un operaio di 22 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro a Maniago, Pordenone.

Il giovane, intorno all’1:30 di notte, stava lavorando su una macchina per lo stampaggio di ingranaggi industriali. I colleghi hanno subito allertato il 112, e la Sores Fvg ha inviato un rianimatore, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano.

Le indagini sono ora affidate agli ispettori dell’Azienda sanitaria, che, insieme ai periti dei vigili del fuoco, dovranno verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Il turno del mattino è stato sospeso per permettere i rilievi e in segno di lutto. La macchina per lo stampaggio è stata sequestrata.

Lo stampo, sottoposto a temperature elevatissime, si è danneggiato, e una scheggia ha colpito fatalmente il lavoratore. Non è ancora chiaro se l’incidente sia stato causato da un malfunzionamento della macchina o da un errore umano.

La vittima dell’incidente si chiamava Daniel Tafa, un giovane di 22 anni che aveva festeggiato il suo compleanno proprio il giorno della morte. Il corpo è stata posto a disposizione dell’Ag di Pordenone.