Allarme al porto di Catania: nave crociera rompe ormeggi, turisti cadono in mare

A Catania il vento rompe una bitta, staccando le cime di ormeggio di una nave da crociera. Due turisti in mare: le loro condizioni.

Il forte vento ha provocato oggi al porto di Catania la rottura di una bitta, fondamentale per l’ormeggio delle navi. L’incidente ha causato il distacco delle cime di ormeggio di una nave da crociera della Norwegian Cruise Line, con conseguenze drammatiche: due turisti sono caduti. L’episodio ha generato momenti di tensione e panico tra i presenti, richiamando l’attenzione sulle condizioni meteorologiche estreme che stanno interessando la città.

Terrore al porto di Catania: nave crociera rompe ormeggi, turisti finiscono in mare

Nel porto di Catania, una nave da crociera ha rotto gli ormeggi a causa delle forti raffiche di vento, causando la caduta in acqua di due turisti. Grazie alla prontezza del personale di bordo, degli agenti di polizia e della guardia costiera, è stato evitato un esito drammatico.

Le squadre di soccorso hanno agito rapidamente e in sinergia per mettere in salvo i passeggeri coinvolti, mentre il molo ha subito danni gravi a seguito dell’impatto con la nave.

Le condizioni meteorologiche, peggiorate improvvisamente, hanno creato un clima di emergenza proprio mentre erano in corso operazioni di imbarco e sbarco. La forza del vento ha superato la tenuta delle cime di ormeggio, mettendo a rischio sia le persone in attesa di salire a bordo sia le infrastrutture portuali.

Terrore al porto di Catania, turisti finiscono in mare: le loro condizioni

Una donna è caduta in mare riportando lievi ferite. Il marito, nel tentativo di soccorrerla, si è tuffato e si è procurato anch’egli delle ferite. Entrambi sono stati prontamente recuperati, coscienti e assistiti sul posto.

Sono intervenuti tempestivamente la capitaneria di porto, le moto d’acqua della polizia e il personale del 118, che hanno prestato soccorso ai due turisti, messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

L’intera situazione, seppur risoltasi in pochi attimi, ha generato panico e confusione tra i presenti.