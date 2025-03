Un cambiamento epocale per Canale 5

Negli ultimi anni, Striscia la Notizia ha dominato l’access prime time di Canale 5, ma recenti dati auditel suggeriscono che la storica trasmissione di Antonio Ricci stia affrontando una crisi di ascolti. Secondo quanto riportato da Adnkronos, Mediaset starebbe considerando di mettere in pausa il programma satirico per introdurre un nuovo game show, un cambiamento che potrebbe segnare una svolta significativa nella programmazione della rete.

La crisi degli ascolti e il successo di Rai 1

Fino a poco tempo fa, Striscia la Notizia era in grado di competere con i programmi di Rai 1, ma dal 2020 la situazione è cambiata. Le piattaforme di streaming hanno preso piede, e i dati recenti mostrano che il tg satirico si attesta attorno al 14% di share, un risultato che ha spinto i vertici di Mediaset a riflettere su possibili alternative. Il successo di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1, ha ulteriormente complicato la situazione per Striscia, che ora si trova a dover affrontare una concorrenza agguerrita.

Le ipotesi per il futuro di Canale 5

Le indiscrezioni parlano di un possibile arrivo di Amadeus su Canale 5, che potrebbe assumere un ruolo di rilievo nell’access prime time con un nuovo game show. Recentemente, il conduttore è stato ospite in una puntata di C’è Posta per Te e potrebbe anche essere coinvolto come giudice nel Serale di Amici di Maria De Filippi. In alternativa, si fa il nome di Gerry Scotti come possibile conduttore del nuovo programma. Tuttavia, al momento si tratta solo di ipotesi, poiché Mediaset non ha ancora confermato ufficialmente alcuna di queste notizie.