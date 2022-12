Poste Italiane ancora down: nuovi problemi a sito e app

Sono arrivate tantissime segnalazioni da tutta Italia riguardo le app e il sito di Poste Italiane, che sembrano non funzionare.

Ci sono diversi problemi in questo momento, che presto verranno risolti.

Un’altra giornata di disagi per tutti gli utenti di Poste Italiane. Nelle ultime ore sono arrivate tantissime segnalazioni in tutta Italia da parte di persone che hanno difficoltà ad accedere al sito e alle app BancoPosta e Postepay. I malfunzionamenti sono stati confermati anche dalla piattaforma Downdetector.it, che fornisce informazioni in tempo reale sullo stato dei vari siti web e dei servizi.

Dopo le 8 di questa mattina, martedì 20 dicembre 2022, i disagi sono aumentati, raggiungendo il picco intorno alle 11 del mattino.

Nuovi disagi con Poste Italiane

Da parte dell’azienda Poste Italiane solo silenzio. Tutto tace e non si conoscono le motivazioni di questi disagi. Sul sito e sulle pagine social non è stata chiarita la causa dei problemi. Ma una cosa è certa, gli utenti sono sempre più stanchi ed esausti dei continui disagi, che si stanno verificando sempre più frequentemente negli ultimi tempi.

Non è passata neanche una settimana dal precedente down. “Io disattiverò tutti i conti, basta non se ne può più” ha commentato un utente su Facebook, ma sono arrivati numerosi altri commenti di altre persone che hanno dimostrato il loro malcontento riguardo i continui disagi che si stanno verificando.