Poste Italiane in tilt, malfunzionamenti e disservizi dalle 7: timore per attacco hacker russo

Numerosi impiegati di Poste Italiane stanno riscontrando disservizi e problemi tecnici: il primo pensiero è andato all'attacco hacker russo previsto per oggi.

Diversi sportelli di Poste Italiane hanno denunciato malfunzionamenti e problemi di connessione dalle 7 di questa mattina. Il timore era che potesse esserci un legame con l’attacco hacker del gruppo russo Killnet che proprio per oggi ha annunciato un danno irreparabile ai sistemi informatici del nostro paese, ma l’azienda ha smentito questa ipotesi parlando di un disguido tecnico dovuto ad un aggiornamento del sistema.

Poste Italiane in tilt

Le segnalazioni sono arrivate sia su Downdetector che su Twitter, dove molti utenti hanno denunciato sistemi e servizi degli uffici postali non funzionanti da Nord a Sud. Sembra che alcuni sportelli abbiano addirittura chiuso i battenti questa mattina per cercare di risolvere il problema.

Il primo pensiero è subito andato all’attacco hacker previsto per la giornata di oggi, ma Poste Italiane ha diramato una nota per spiegare i motivi dei problemi tecnici: “Il disguido tecnico che si è verificato stamani negli uffici postali è dovuto ad un aggiornamento del sistema ed è in via di risoluzione“.