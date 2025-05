Ritardi nei lavori sulla A10

La ripresa dei lavori sulla A10, tra Finale Ligure e Spotorno, è stata posticipata di una settimana. Inizialmente programmata per il 5 maggio, la riattivazione del cantiere avverrà ora il 12 maggio. Questa decisione è stata presa per evitare ulteriori disagi agli automobilisti, considerando che il tratto autostradale rappresenta l’unica alternativa all’Aurelia, attualmente chiusa a causa di una frana.

Il rinvio è stato concordato durante le recenti interlocuzioni tra Regione Liguria, Anas, Prefettura di Savona e il Comune di Finale Ligure.

Il bypass provvisorio

Per garantire la continuità del traffico, è in fase di realizzazione un bypass provvisorio che permetterà il transito a senso unico alternato lungo la statale. Questo intervento è fondamentale per minimizzare i disagi alla circolazione e per garantire che il sistema di allertamento per la frana venga attivato entro l’11 maggio. Se tutto procederà secondo i piani, si prevede di ripristinare la viabilità ordinaria, almeno a senso unico, entro quella data.

Le dichiarazioni delle autorità

Giacomo Giampedrone, assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, ha commentato la situazione affermando che il rinvio della ripresa dei lavori è una misura necessaria per dare respiro al territorio. L’obiettivo è quello di consentire il ripristino della viabilità ordinaria entro l’11 maggio, in modo da riprendere i lavori autostradali il giorno successivo. La conclusione del cantiere è prevista per l’inizio di giugno, in tempo per le festività estive.

Impatto per gli automobilisti

Per gli automobilisti, questa situazione rappresenta un’opportunità per evitare ulteriori disagi. Con la chiusura dell’Aurelia, il tratto autostradale A10 diventa cruciale per il traffico nella zona. La decisione di posticipare i lavori è stata accolta positivamente da molti, poiché consentirà di gestire meglio la situazione e di ridurre i tempi di attesa. È fondamentale che i viaggiatori rimangano informati sugli sviluppi e sulle eventuali modifiche alla viabilità.