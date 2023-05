Sciame sismico a Pozzuoli. Nella notte sono state registrate 9 scosse di terremoto, in poche ore.

Sciame sismico a Pozzuoli. Nel giro di pochissime ore, durante la notte, sono state registrate 9 scosse di terremoto.

Pozzuoli, 9 scosse di terremoto durante la notte

Uno sciame sismico ha colpito Pozzuoli. Nel giro di pochissime ore, durante la notte tra lunedì 8 e martedì 9 maggio, si sono verificate ben nove scosse di terremoto. L’evento più significativo è stato localizzato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano in zona Solfatara, più precisamente in prossimità di via Solfatara, intorno alle 00.33 di notte, alla profondità di 2.3 km, con magnitudo 2.8. Il terremoto è stato accompagnato da un forte boato, avvertito dagli abitanti delle zona vicine all’epicentro.

Sciame sismico a Pozzuoli: i controlli

La terra ha tremato e il terremoto è stato avvertito non solo dagli abitanti di Pozzuoli, ma anche di Quarto, Pianura e Agnano. La Polizia municipale e i volontari della Protezione Civile stanno perlustrando tutto il territorio. Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.4 era stata registrata nella zona dei Campi Flegrei nella notte precedente, quella tra domenica 7 e lunedì 8 maggio. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha comunicato che il sisma si è verificato alle 4.28, ad una profondità di 3 km.