Un uomo di 67 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone: si trovava lì per alcuni lavori di manutenzione all’edificio.

Morto uomo di 67 anni: è precipitato da un tetto di un capannone

È successo tutto in una piccola frazione della provincia di Arezzo, a Pocaia, nel cuore della Toscana. Un uomo di 67 anni è scivolato dal tetto di un capannone di sua proprietà, cadendo di testa da oltre tre metri di altezza. L’impatto, purtroppo, è stato fatale.

L’uomo, di cui non è ancora nota l’identità, si trovava in cima al capanno per alcuni lavori di manutenzione, ma proprio questi gli sono stati fatali.

L’altezza da cui è precipitato era troppo elevata per sperare di salvarlo, soprattutto dopo uno schianto con il suolo.

L’arrivo dei soccorsi, i tentativi di rianimarlo e le indagini

Quando è avvenuta la disgrazia, i familiari lo stavano aspettando per pranzare insieme. Dopo diversi minuti di ritardo, quando non lo hanno visto rientrare, si sono preoccupati e sono andati a cercarlo. Ed è avvenuta la tragica scoperta.

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 della Asl Toscana Sud Est, che hanno trovato l’uomo a terra senza vita, ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile.

I Carabinieri hanno avviato ulteriori accertamenti.