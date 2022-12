Un operaio di 30 anni è caduto dal tetto di un capannone a Borgo Panigale, in provincia di Bologna, e ha perso la vita.

Alcuni colleghi, che hanno assistito alla scena terribile, hanno chiamato i soccorsi.

Cade dal tetto di un capannone: morto operaio 30enne

Terribile incidente sul lavoro in provincia di Bologna. Un giovane operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Borgo Panigale, in provincia di Bologna. L’uomo stava effettuando dei lavori quando improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto giù dal tetto.

I primi a lanciare l’allarme sono stati i suoi colleghi, che hanno assistito alla tragica scena.

Accertamenti in corso

I colleghi dell’uomo hanno subito chiamato i soccorsi, chiedendo l’intervento dei sanitari del 118, dei carabinieri della compagnia di Borgo Panigale e gli ispettori della medicina del lavoro. Gli accertamenti sono ancora in corso, per cercare di verificare il rispetto delle norme di sicurezza necessarie all’interno del cantiere.

Secondo quanto ricostruito, l’operaio è precipitato dal tetto all’interno dell’edificio. L’incidente si è verificato in un capannone in via Fossa Cava, nei pressi dell’aeroporto Marconi. L’identità dell’operaio per il momento non è stata resa nota.