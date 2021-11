Precipita dalla cima della Grignetta: morto alpinista 25enne che si stava cimentando con l'arrampicata sulla vetta del monte nel Lecchese

Tragedia in montagna, dove un alpinista 25enne precipita dalla cima della Grignetta, il giovane è morto poco dopo il tempestivo ricovero a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. L’incidente sulle montagne della Lombardia si è verificato nella mattinata di sabato 6 novembre.

Precipita dalla cima della Grignetta mentre faceva la “Direttissima”

Secondo una ricostruzione dell’accaduto mutuata dai media locali il 25enne, P.D.G., residente in provincia di Milano., si stava cimentando con la famosa “Direttissima” che conduce con un coefficiente di una certa difficoltà alla vetta della Grigna Meridionale, una cima a 2177 metri in territorio del comune di Mandello di Lario, in provincia di Lecco.

Giù da un “camino”, giovane precipita dalla cima della Grignetta e muore

Sempre secondo la ricostruzione dell’accaduto il giovane forse per un piede in fallo, sarebbe precipitato all’improvviso giù per alcune decine di metri in corrispondenza del Caminetto Pagani, usato come “bouquet” di inerpicata finale prima dell’arrivo alla Grignetta.

Soccorsi celeri ma inutili per il 25enne precipitato dalla cima della Grignetta

I soccorsi si sono attivati subito: in volo si è alzato l’elisoccorso di Como e sul campo si sono attivati gli operatori del Soccorso Alpino di Lecco.

Il giovane è stato trasportato in volo presso l’ospedale Manzoni di Lecco, ma è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Le ferite riportate, in particolare al capo con una frattura accessoria al braccio, non gli hanno lasciato speranza alcuna.