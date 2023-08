Precipita parapendio nell'Oberland bernese per cause ancora da accertare: le sue condizioni erano apparse subito critiche

Precipita con il parapendio dopo aver incontrato delle difficoltà mentre sorvolava la zona del Simelihorn, nell’Oberland bernese, Un altro tragico incidente è invece avvenuto domenica 20 agosto ma la notizia è stata diffusa solo successivamente.

Un parapendista che era rimasto gravemente ferito domenica, 20 agosto, in un incidente a Grindelwald (BE) è deceduto nella notte scorsa presso in ospedale. La triste notizia è stata diffusa solo successivamente dalla polizia.

Il volo iniziato a Fiesch poi le difficoltà

Il giovane di 31 anni, originario del Canton Berna, aveva iniziato la sua giornata partendo da Fiesch (VS). Durante il volo sopra la zona del Simelihorn nell’Oberland bernese, aveva affrontato delle difficoltà e purtroppo era precipitato su un terreno accidentato.

I soccorsi

Dopo essere stato salvato dalle squadre di soccorso, era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche; purtroppo non ce l’ha fatta e è deceduto nella notte tra domenica e lunedì. La Polizia sta adesso cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Altro incidente con il parapendio

Un altro parapendio è invece precipitato domenica 20 agosto sul versante svizzero della Val Ferret. La notizia è arrivata però solo ora. La vittima è un uomo di 52 anni, di nazionalità francese, che stava volando in tandem con un altro connazionale che nonostante fosse ferito, ha provato a salvarlo praticandogli un massaggio cardiaco. Ora si trova ricoverato presso l’ospedale di Sion, in condizioni non gravi.

