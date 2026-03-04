Jim Carrey nel mirino del complotto, il web ha ipotizzato vi fosse un sosia a Parigi durante il ritiro dei Premi Cesar.

Jim Carrey nel ciclone social al momento del ritiro dei Premi Cesar a Parigi, l’attore è apparso davanti alle telecamere per le foto di rito e qualcuno osservando gli scatti ha ipotizzato non fosse il vero attore ma una controfigura, per giunta generata con AI. L’ennesima teoria del complotto che colpisce le star di Hollywood, proviamo a smascherarla.

I premi cesar, che cosa ha ricevuto Carrey

I premi Cesar sono un evento cinematografico che è a Parigi da 51 anni e premia gli attori più famosi. Nel caso di Carrey il premio è andato alla carriera dell’attore.

Film come “The Mask” e “The Truman Show” sono ormai monumenti del cinema moderno e lui è una figura conosciuta a livello mondiale anche a distanza di anni dall’ultimo film in cui è stato protagonista.

Come altri grandi trascende il ruolo ed anche quando è semplicemente Jim Carrey è riconosciuto da tutti. Proprio il fatto che è ormai un’entità mondiale porta a fare congetture assurde.

E’ bene chiarire che con lui a Parigi vi fosse la sua famiglia, quindi già questo dovrebbe bastare a spegnere le teorie complottistiche.

Il sosia, la teoria del complotto

Jim Carrey in passato ha ammesso di usare dei sosia per eventi pubblici, persone molto somiglianti che andavano nella direzione dei fans mentre lui si dileguava da un’altra parte alla ricerca di maggiore libertà.

Questa immagine di lui ha dato il via alla teoria complottistica, in particolare un profilo con poche migliaia di follower ha suggerito non fosse il vero attore.

A discolpa di Carrey, come riportato da Libero.it vi è il passare degli anni che ha naturalmente cambiato la fisionomia del suo viso, ma è palese che fosse il vero attore.

La teoria del sosia non ha colpito solo Carrey ma anche altre star, in particolare Avril Lavigne e Kathy Perry in passato. Ora tocca a lui ma a breve qualcun’altro finirà nell’occhio del ciclone.