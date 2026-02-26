La serata dell’Ariston è stata condita da un momento di sana comicità che ha coinvolto Laura Pausini difatti all’improvviso sul palco è intervenuta la sua sosia che si è già fatta vedere sul palco nella serata di ieri improvvisando le caratteristiche vocali tipiche della cantante romagnola.

Laura Pausini e la sua esperienza all’Ariston

Laura Pausini è la spalla fissa di Carlo Conti a Sanremo 2026 sarà presente in tutte le serate e presenta i cantanti in gara oltre a concedersi diversi duetti con gli ospiti che in ogni puntata arrivano sul palco.

Ieri ad esempio ha affiancato Achille Lauro cantando una delle hit del rapper romano e oggi ha spalleggiato sia Ubaldo Pantani che Irina Shayk.

Ha dimostrato la sua duttilità ed esperienza televisiva che nel corso degli anni è cresciuta, pur restando il canto la sua principale vocazione. Un traguardo così importante è il riconoscimento perfetto per una carriera fantastica.

Pausini interpretata da Vincenzo De Lucia

Laura Pausini viene imitata da Vincenzo De Lucia che ne esaspera l’accento romagnolo e lo stile interpretativo facendo ridere il pubblico sia in teatro che quello in sala.

Nella terza serata Laura Pausini e la sua sosia interpretata da De Lucia si sono trovate insieme sul palco e Carlo Conti le ha intervistate per trovare quale fosse quella vera.

Lo schetch ha fatto si che a trionfare fosse la versione interpretata da De Lucia, al termine la vera Laura l’ha abbracciato e ringraziato per la perfomance, definendolo “un pazzo”.

Il momento ha spezzato la serietà della gara, regalando sorriso e divertimento a tutti.