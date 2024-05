Premierato, Meloni non vuole personalizzare il referendum: se non passa non si dimetterà

Premierato, Meloni non vuole personalizzare il referendum: se non passa non s...

Durante una recente intervista, la premier Giorgia Meloni ha rivelato che, in caso di una bocciatura del referendum sul premierato, non si dimetterà.

In una recente intervista rilasciata al programma televisivo di Rai 3 “In mezz’ora”, Giorgia Meloni ha avuto modo di parlare di un argomento molto dibattuto nel governo, il premierato e l’eventuale referendum sull’argomento. A quanto pare la Presidente del Consiglio non sembra spaventata della cosa, ed ha rivelato che in caso di una bocciatura non si dimetterà.

Nessun referendum personalizzato

Diversamente dal passato, Giorgia Meloni ha messo subito in chiaro che il referendum non sarà su di lei, ma sul futuro del paese, ed è per questo motivo che non ha alcuna intenzione di dimettersi in caso di una bocciatura. Durante la recente intervista al programma “In mezz’ora” la Presidente del Consiglio ha espresso l’intenzione di non personalizzare questa votazione.

“Mi chiedono se non passa il referendum è un problema…chissene importa” ha dichiarato, aggiungendo poi di essere certa che arriverà alla fine del suo mandato. Successivamente ha tenuto a sottolineare l’importanza della riforma sul premierato, spiegando come ciò darà il potere ai cittadini di scegliere da chi farsi governare, elemento che, secondo lei, è fonte di grande stabilità.

Durante l’intervista la premier ha anche avuto modo di toccare altri argomenti. Sulla guerra in Ucraina ad esempio ha bacchettato le recenti dichiarazioni di Jens Stoltenberg, sottolineando come sia necessaria più prudenza anche se concorda sul continuare a supportare Kiev tramite la Nato. Sul Medioriente invece, anche la Meloni sembra essere dalla parte della soluzione dei “due popoli e due stati”.