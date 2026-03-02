Premio Film Impresa 2026: comunità, innovazione e linguaggio audiovisivo a Roma

Al Cinema Quattro Fontane di Roma è partita la quarta edizione del Premio Film Impresa, manifestazione che collega il settore della produzione industriale alla cultura audiovisiva. La giornata inaugurale ha alternato momenti di confronto, proiezioni e una masterclass rivolta ai giovani autori, sottolineando come il racconto d’impresa costituisca oggi uno strumento di identità e sviluppo.

Ideato e prodotto da Unindustria con il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e in collaborazione con Invitalia, Confindustria e il Circuito Cinema, il premio rinnova la sua missione: valorizzare storie, territori e innovazione mediante il linguaggio del cinema e coinvolgere istituzioni, aziende e giovani talenti.

UNI.verso PFI: crescere, includere, comunicare

A seguire, la mattinata è stata dedicata a UNI.verso PFI, il «fuori salone» che per il secondo anno arricchisce il programma del Premio Film Impresa. Coordinato dal team PFI2026 sotto la guida di Lidia Cudemo, presidente della Sezione Editoria, Informazione e Audiovisivo di Unindustria, l’appuntamento ha posto al centro tre leve strategiche: crescita, inclusione e comunicazione. I temi sono stati sviluppati in una serie di panel cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, istituti finanziari e associazioni imprenditoriali, con interventi focalizzati su modelli di sviluppo, accesso al credito e pratiche di comunicazione istituzionale.

Crescita e internazionalizzazione

Il primo panel ha messo al centro il tema della crescita e della internazionalizzazione come percorso di costruzione di valore nel tempo. Tra gli intervenuti figurano Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale, esponenti di UniCredit e rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri.

La discussione è proseguita dalla mattinata dedicata a UNI.verso PFI, con continuità sui modelli di sviluppo, l’accesso al credito e le pratiche di comunicazione istituzionale. Sono stati presentati estratti e progetti audiovisivi, tra cui il trailer della serie tv The Perfect Pitch e contributi per iniziative culturali come 1000 Miglia Experience Florida e Verona città d’Arte.

Gli interventi hanno sottolineato la necessità di integrare politiche culturali e strumenti finanziari per favorire l’espansione sui mercati esteri. In chiusura è stata richiamata l’importanza di strategie coordinate tra istituzioni e operatori per sostenere la promozione internazionale dei progetti presentati.

Inclusione e nuove organizzazioni d’impresa

La sessione successiva ha approfondito le nuove forme organizzative e il valore dell’inclusione, con la partecipazione di rappresentanti di Umana, Invitalia, ITS Meccatronico Lazio Academy e associazioni di giovani imprenditori. È stato proiettato il video del progetto Invitalia Le donne di ora, che illustra percorsi di empowerment femminile nel mondo del lavoro.

Comunicazione e identità d’impresa

Nel pomeriggio il dibattito si è concentrato sulla comunicazione come strumento di partecipazione e reputazione. Moderato da Massimo Romano di Una, il panel ha riunito manager aziendali e rappresentanti di Confindustria. I relatori hanno sottolineato come il film d’impresa contribuisca all’attrazione di talenti e alla costruzione di relazioni con mercati e comunità.

I relatori hanno mostrato materiali relativi al Progetto Pilota – Piccola Industria & Marketing – Network Factory. Il progetto esemplifica strategie di marketing territoriale e pratiche di collaborazione tra piccole e medie imprese. I documenti presentati illustrano strumenti operativi per la promozione locale e la rete di partner coinvolti.

Evento inaugurale e masterclass: mettere in pratica il racconto

Alle 17.30 si è tenuto l’evento Un’idea di comunità: Persone, Ecosistemi, Innovazione. Ha aperto i lavori il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. L’introduzione è stata affidata al presidente del Premio, Giampaolo Letta, e al direttore artistico, Mario Sesti.

Tra i partecipanti figuravano Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, e Alessandro Usai, presidente Anica. Erano presenti dirigenti aziendali e rappresentanti istituzionali. I relatori hanno illustrato casi pratici e metodologie per trasformare il racconto aziendale in strumenti concreti di attrazione territoriale.

Formazione e risultati pratici

In continuità con i casi presentati in apertura, la masterclass organizzata con l’Università La Sapienza ha concentrato l’attenzione su un percorso pratico di produzione audiovisiva. Si è trattato di una simulazione di scrittura e produzione di un film d’impresa che ha coinvolto giovani sceneggiatori, registi e produttori affiancati a imprese reali.

Secondo il direttore artistico Mario Sesti, l’esperienza favorisce la nascita di progetti concreti e dimostra il valore del dialogo tra creatività e impresa. La serata ha proseguito con la presentazione di tre sceneggiature nate nella masterclass per D-Hub Studios, Elevatori Areg e WeBuild, e con la proiezione degli inediti “Elda” e “Ogni cosa ha il suo posto”. L’evento si è chiuso con una tavola rotonda dedicata alle modalità di racconto della cultura d’impresa e agli sviluppi possibili per i progetti presentati.

Cosa accadrà nella due giorni successiva

La manifestazione prosegue il 3 marzo con le proiezioni delle opere in concorso, suddivise nelle aree tematiche curate da UniCredit, Umana e Almaviva Group. Sono previste inoltre proiezioni speciali, tra cui il film Andata e Ritorno (Gruppo FS) e il docufilm Nuvola (Gruppo Lavazza). La programmazione continua in coerenza con i progetti presentati nella tavola rotonda finale della giornata precedente.

La giornata conclusiva del 4 marzo prevede l’assegnazione dei premi speciali a personalità e aziende di rilievo. Verrà introdotto il Premio Alice nella Città Film Impresa, dedicato al miglior cortometraggio realizzato nel Lazio, con una giuria composta da giovani tra i 18 e i 28 anni. L’evento chiuderà con le premiazioni e i riconoscimenti previsti dal calendario ufficiale.

A chiusura dell’evento, la manifestazione è patrocinata da Regione Lazio, Roma Capitale e da diverse associazioni di settore, con il sostegno di partner industriali e media.

Informazioni dettagliate e la diretta streaming sono disponibili sul sito ufficiale del Premio Film Impresa, dove è anche possibile prenotare gli eventi programmati nei giorni successivi.