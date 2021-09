Prende il reddito di cittadinanza ma vive ai Caraibi: denunciata 50enne di Bologna

Donna denunciata perché aveva richiesto il reddito di cittadinanza, pur vivendo ai Caraibi. Adesso dovrà restituire le somme percepite indebitamente.

Prende il reddito di cittadinanza nonostante viva su un’isola dei Caraibi. Questo è quanto scoperto dai carabinieri di Castel San Pietro Terme, in provincia d Bologna, che hanno denunciato una persona per truffa aggravata. La donna era giunta in Italia per ottenere il beneficio, salvo successivamente fare rientro ai Caraibi.

La donna è stata denunciata per violazione delle norme sul reddito di cittadinanza, così come per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si tratta di una scoperta avvenuta durante un controllo per accertare la validità di quanto richiesto da centinaia di persone.

In totale sono state scoperte otto persone su cui pendono delle gravi accuse.

I responsabili sono stati nel frattempo segnalati alle autorità competenti. Le cifre percepite indebitamente da ciascuno dei furbetti sono in media circa 33mila euro.

Sono 171 i controlli in totale eseguiti per accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate, da qui la scoperta degli otto furbetti. Tutti sono stati denunciati e dovranno rispondere delle accuse per la richiesta illecita del reddito di cittadinanza.