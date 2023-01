I prestiti e i mutui stanno diventando gradualmente sempre più cari mentre le rate, nelle circostanze più drammatiche, sono addirittura raddoppiate.

Cosa sta succedendo e quali sono le variazioni registrate nel settore?

Prestiti e mutui sempre più cari, le rate mensili sono quasi raddoppiate

L’aumento del costo del denaro provocato dalla stretta monetaria imposta dalla Bce sta cominciando a farsi sentire in modo sempre più evidente sulle tasche degli italiani. In questo contesto, in occasione del prossimo direttivo dell’Eurotower fissato per giovedì 2 febbraio, la Fabi potrebbe alzare ulteriormente i tassi di interesse di un ulteriore 0,5%.

Una simile mossa avrà effetti immediati sulle famiglie indebitate che, in Italia, sono 6,8 milioni ossia circa il 25% del totale. Di queste, 3,5 milioni e mezzo di famiglie stanno scontando un mutuo per l’acquisto di una casa.

Intanto, per quanto riguarda i nuovi mutui, quelli ha tasso fisso sono schizzati da un interesse medio pari a circa 1,8% al 4%. Le rate mensili, quindi, in molti contesti risultano addirittura raddoppiate.

I mutui a tasso variabile, invece, sono lievitati dallo 0,6% della fine del 2021 al 2,8%. In pratica, se si considera un prestito da 150.000 euro da ripagare in 20 anni, la rata mensile inizialmente stabilita a 665 euro (secondo i calcoli del 2021) è aumentata a 825 euro (+160 euro ossia +24%).

Vecchi mutui e finanziamenti

E i vecchi mutui? Le cose non sono cambiate per quelli a tasso fisso mentre le rate dei mutui a tasso variabile sono aumentati fino al 43%.

Di conseguenza, chi pagava una rata di circa 500 euro al mese paga, nel 2023, 715 euro (+215 euro).

La medesima sorte è toccata anche ai finanziamenti al consumo. Alla fine del 2021, il tasso di interesse medio corrispondeva all’8,1% mentre a inizio 2023 è del 10,9%. Se si desidera comprare un’automobile da 25.000 euro a rate con un finanziamento di 10 anni, il costo totale da pagare passa da 37.426 euro a 42.272 euro (+4.847 euro ossia +13%).

Per comprare una lavatrice da 750 euro a rate con un finanziamento di 5 anni, invece, si passa da un costo totale di 942 euro a 1.012 euro (+7,5%).