Prestiti online 2023: perché sono sempre più diffusi

Negli ultimi anni, l’accesso al credito è diventato sempre più digitale. Lo sviluppo della tecnologia, infatti, ha letteralmente stravolto anche il mondo dell’economia e della finanza in generale. Tale fenomeno non è definibile “isolato”, in quasi tutto il mondo la tecnologia ha letteralmente stravolto questo particolare settore. Anche gli Italiani, infatti, sono maggiormente propensi ad accedere ai prestiti con pochi click, senza recarsi direttamente in filiale. Tuttavia, a onor del vero, occorre precisare che fino a poco tempo fa, gli italiani erano piuttosto scettici riguardo questa modalità di ottenere un prestito personale; ad oggi però la fiducia verso le finanziarie che operano anche (o esclusivamente) tramite web e che concedono prestiti online, è aumentata, specialmente da parte dei giovani.

Come richiedere un prestito online

Diversamente da come si potrebbe pensare, richiedere un prestito direttamente in rete è molto semplice. Tutto quello che occorre fare è collegarsi al sito internet ufficiale dell’istituto di credito, inserire tutto quello che la pagina richiede e attendere il responso da parte dell’istituto. I prestiti, infatti, non vengono accordati immediatamente, anche se i tempi di attesa sono ormai sempre più ridotti. Prima di ottenere il credito, in poche parole, è necessario che l’istituto valuti la solvibilità o meno del richiedente. Se vuoi avere maggiori informazioni sui costi e sulle modalità, visita il sito web della tua banca di fiducia e richiedi un prestito online direttamente dal tuo dispositivo, senza uscire di casa.

I vantaggi dei prestiti online

Come anticipato, negli ultimi anni i prestiti online si stanno diffondendo sempre di più. Il motivo è piuttosto semplice, i vantaggi che ruotano attorno a questa particolare forma di accesso al credito sono svariati. Il primo punto a favore di questa modalità è la possibilità di inoltrare la domanda in maniera rapida e semplice. Non bisogna, infatti, attendere gli orari di apertura delle diverse filiali e prendere un appuntamento: basta qualche click per ottenere un preventivo e inviare la richiesta, semplicemente compilando un modulo con tutte le voci necessarie. Inoltre, spesso i prestiti online sono più convenienti rispetto a quelli richiesti nelle sedi fisiche. Non sono previsti, infatti, i costi relativi all’apertura della pratica, i costi di attivazione, ecc. Un altro punto di forza dei prestiti online è la possibilità di ricevere una risposta in tempi brevi, poiché non c’è un processo di intermediazione “umano”. Nelle banche tradizionali, infatti, è una persona fisica ad analizzare le caratteristiche patrimoniali del richiedente e della relativa solvibilità. Viceversa, con i prestiti online è la piattaforma stessa a inviare un primo riscontro al cliente, sulla base delle informazioni presenti nel sistema. Infine, è bene sottolineare anche la rapidità di erogazione del prestito richiesto, dopo le opportune verifiche da parte della finanziaria. In genere, infatti, le tempistiche sono inferiori rispetto a quelle standard, specialmente per le piccole somme. I vantaggi però non finiscono qui. Richiedendo un prestito online è possibile effettuare una comparazione dei prestiti offerti dai vari istituti di credito al fine di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e al proprio budget.