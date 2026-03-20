Prestito da 90 miliardi bloccato: le ripercussioni del veto ungherese sul Consiglio europeo

Un veto guidato da Viktor Orban ha sospeso il sostegno da 90 miliardi all'Ucraina, provocando una forte reazione di leader come Friedrich Merz e riavviando tensioni sulla necessità di rivedere meccanismi decisionali dell'UE

Al termine del vertice del Consiglio europeo è emersa una rottura significativa: il via libera al prestito da 90 miliardi destinato all’Ucraina per il 2026-27 è rimasto congelato a causa del veto dell’Ungheria, sostenuto dal premier slovacco. La situazione ha acceso un acceso dibattito interno sull’operato dei governi membri e sui limiti dell’unanimità nelle decisioni Ue.

La reazione più dura è venuta dal cancelliere tedesco, che ha definito il comportamento di Budapest un atto di grave slealtà verso l’Unione e ha avvertito che le conseguenze andranno oltre il singolo episodio, con possibili ripercussioni anche sulle negoziazioni di bilancio comunitario.

Le ragioni del blocco e il nodo energetico

Dietro al fermo delle decisioni c’è la disputa sull’oleodotto Druzhba, interrotto dopo danni subiti da un attacco. Budapest ha collegato il ripristino delle forniture al via libera al sostegno finanziario a Kiev, sintetizzando la propria posizione con il slogan “no oil, no money“. Secondo l’Ungheria, la responsabilità del ritardo nelle riparazioni ricadrebbe sull’Ucraina, che a sua volta ha annunciato impegni per ripristinare i flussi ma indicando tempi non immediati.

La posizione di Budapest e il contesto elettorale

Il primo ministro ungherese ha ripetuto pubblicamente la richiesta di riaprire le forniture come condizione per il sostegno finanziario, mentre il premier slovacco ha affiancato Budapest nella mossa. A complicare il quadro c’è il calendario politico interno dell’Ungheria: il blocco è stato letto anche come una leva di pressione in vista delle elezioni nazionali, rendendo difficile immaginare una rapida inversione di rotta prima del voto.

Reazioni dei leader e le implicazioni istituzionali

La reazione dei colleghi presenti al vertice è stata di forte irritazione. Il cancelliere tedesco ha richiamato la centralità del principio di lealtà tra Stati membri e ha ricordato che molte decisioni restano soggette a regole precise previste dai trattati, tra cui la necessità dell’unanimità in ambiti strategici. È stata inoltre evocata la possibilità di riaprire il tema nelle trattative sul bilancio UE, ma senza soluzioni immediate.

Limiti procedurali: unanimità vs maggioranza qualificata

Il dibattito ha riportato all’attenzione la distinzione tra unanimità e maggioranza qualificata. Pur essendo cresciuta la richiesta di ridurre i casi in cui un singolo Paese può bloccare decisioni, i Trattati fissano paletti: per molti dossier occorre ancora il consenso totale. La proposta di passare a procedure a maggioranza si scontra quindi con vincoli giuridici e con la resistenza di governi che vedono nella piena sovranità nazionale una garanzia.

Conseguenze pratiche per l’Ucraina e scenari futuri

Il risultato immediato è che il pacchetto di sostegno concordato a dicembre non potrà essere attivato finché permarrà il blocco; insieme a esso restano sospese anche alcune misure sanzionatorie contro la Russia. Il presidente ucraino ha collegato al vertice in videoconferenza l’importanza vitale dei fondi, sottolineando che la sospensione rappresenta un rischio per la stabilità economica del Paese.

Da un punto di vista pratico, fonti europee indicano che l’Ucraina dispone ancora di margini grazie ad accordi con istituzioni internazionali, ma la prospettiva di una proroga del congelamento fino a dopo le elezioni ungheresi è reale. Sul piano operativo la Commissione ha inviato una missione per verificare lo stato dell’oleodotto e valutare possibili soluzioni alternative, pur senza risultati immediati.

Conclusioni: coesione europea sotto stress

Il veto ha messo in luce una frattura nella capacità decisionale dell’UE e ha acceso il confronto su come bilanciare il diritto di veto con l’esigenza di reattività in situazioni di crisi. Come ha ammonito uno dei leader più critici, questo episodio lascerà tracce profonde nella fiducia reciproca e potrebbe riflettersi sulle future negoziazioni di bilancio e sulle procedure di adesione di Paesi terzi.

Rimane aperta la partita politica: se si troverà una via d’uscita tecnica nelle prossime settimane, o se il caso produrrà un ripensamento istituzionale più ampio sull’uso del veto. Nel frattempo, l’episodio funge da monito sulla fragilità della solidarietà europea quando si intrecciano interessi energetici, calcoli elettorali e obblighi giuridici.