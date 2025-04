Meteo, le previsioni per il weekend del 26-27 aprile 2025: piogge in arrivo, ...

Piogge e venti freddi in arrivo su diverse regioni nel fine settimana: ecco le zone a rischio.

Meteo, sarà un weekend di tempo instabile su alcune regioni d’Italia. Ecco le previsioni dettagliate per il 26 e il 27 aprile 2025.

Meteo, le previsioni per il 26 e il 27 aprile 2025

Oggi, 25 aprile 2025, in alcune regioni del Nord-Est e del Centro, il tempo sarà molto instabile, con piogge e temporali e anche possibili grandinate.

Anche il weekend del 26 e 27 aprile sarà caratterizzato da tempo instabile su diverse regioni. Inoltre ci sarà l’arrivo di correnti fredde che porteranno a un live calo delle temperature un pò su tutta la Penisola. Ma andiamo ora a vedere dove pioverà nel weekend.

Previsioni meteo 26 e 27 aprile, weekend a rischio pioggia: dove è prevista

Iniziamo dalla giornata di sabato 26 aprile, che a parte qualche breve rovescio a inizio mattina su Puglia, Lucania e Molise, vedrà il cielo sereno un pò su tutta la Penisola. Nella giornata di domenica 27 andremo invece incontro a un progressivo peggioramento del tempo, con piogge e temporali sul Nord-Ovest, in particolare in Piemonte. Rovesci di pioggia previsti anche in Sardegna, nelle aree interne del Centro e nel Nord-Est.