La Puglia è stata al centro di una violenta ondata di maltempo, piogge, temporali e anche una violenta grandinata, che ha ricoperto di bianco le strade. Ecco le zone colpite.

Maltempo in Puglia: forti piogge e temporali

Giornata difficile in Puglia oggi, una forte ondata di maltempo ha colpito la regione, soprattutto nel Foggiano, preda di forti piogge e violenti temporali.

Si sono verificati allagamenti in diverse zone, alcuni automobilisti sono infatti rimasti bloccati e hanno dovuto richiedere l’intervento dei soccorsi. Forti disagi anche per la circolazione stradale. Una violenta grandinata ha inoltre colorato di bianco le strade. Ecco dove.

Tremenda grandinata in Puglia, strade imbiancate: dove è successo

Come abbiamo visto, c’è stata una violenta ondata di maltempo in Puglia, specie nel Foggiano, con allagamenti e disagi. A Lucera, inoltre, c’è stata una violenta grandinata che ha ricoperto le strade di bianco. Grandinata anche in provincia di Bari, ad Altamura, soprattutto nella zona Nord del paese. Anche per i prossimi giorni sono previste piogge e temporali, miglioramenti solamente a partire da metà della prossima settimana.