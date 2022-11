Previsioni meteo: arriva la Novembrata in Italia, non era mai successo nella storia

Il meteo sarà particolarmente clemente nei prossimi giorni

Se questi primissimi giorni di novembre hanno segnato in molte aree nel nostro Paese (al Nord, in particolare) un netto calo delle temperature decisamente più in linea con le medie di una stagione autunnale normale, una nuova ondata di alta pressione porterà nei prossimi giorni in Italia un ulteriore e inaspettato aumento delle temperature.

Gli esperti metereologi parlano di una vera e propria “Novembrata“, evento più unico che raro per le nostre latitudini.

Novembrata in Italia in arrivo: è la prima volta nella storia

IlMeteo.it parla senza troppi giri di parole di un fenomeno che non era mai stato registrato prima. A partire da lunedì 7 novembre l’Italia sarà oggetto degli influssi di un anticiclone ibrido, con contributi sia provenienti dalle Azzorre sia dall’Africa, che favorirà una decisa stabilità atmosferica.

Il risultato sarà un rialzo delle temperature, che torneranno sopra alle medie stagionali.

Il termometro, ad ogni modo, non dovrebbe per fortuna superare i valori già record registrati nei giorni scorsi, quando si erano toccati picchi di 27/28°. Tuttavia, soprattutto al Centro Sud e nelle Isole Maggiori si registreranno valori di circa 5 o 6° superiori a quanto ci si potrebbe aspettare dal periodo.

Non soltanto bel tempo: ecco dove potrebbe piovere

La Novembrata in arrivo (per gli esperti è l’ennesimo segnale del cambiamento climatico in atto) potrebbe in ogni caso essere interrotta qua e là da precipitazioni sparse. Secondo le previsioni un possibile passaggio instabile atteso tra Mercoledì 9 e Giovedì 10 novembre, che potrebbe provocare qualche pioggia al Centro-Nord. Sono, in ogni caso, previsioni e proprio per questo proiezioni del tutto provvisorie.