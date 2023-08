Anche se Ferragosto è ormai alle spalle, l’estate è ancora nel pieno e le previsioni meteo lo confermano. Secondo gli esperti, quella appena iniziata, sarà una settimana all’insegna del grande caldo. Le temperature, a causa dell’azione dell’anticiclone africano, si alzeranno di qualche grado.

Meteo, le previsioni della settimana: quando finirà l’afa in Italia?

Che tempo farà in Italia in questa settimana? Coloro che sono ancora in ferie possono sorridere: su quasi tutto lo Stivale ci saranno giornate soleggiate, almeno in questo inizio settimana. Il caldo la farà da padrone e l’anticiclone africano segnerà un nuovo rialzo delle temperature che in molte aree supereranno con facilità i 35 gradi. Le zone più roventi, secondo gli esperti, sono quelle del Centro Nord e della Sardegna: il blocco atmosferico durerà almeno fino al prossimo 26 agosto.

L’arrivo delle ‘notti tropicali’

A causa del rialzo dell’umidità, le prossime serate porteranno alle ‘notti tropicali‘. Quelle notti in cui le temperature non scendono mai sotto i 23 gradi e in cui la calda afa del Sahara si fa sentire anche nel nostro Continente. Ma quanto si dovrà aspettare per tornare ad avere un po’ di fresco? I meteorologi indicano come possibile data sul calendario quella dell’ultimo weekend di agosto. Tra il 26 e 27 del mese, infatti, un ciclone dal Regno Unito rinfrescherà l’aria in quasi tutta Italia.