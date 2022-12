Sarà un Capodanno sotto la pioggia per alcune regioni del Centro-Nord, ma l'anticiclone non molla. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni svelano la persistenza dell’anticiclone, che non accenna a mollare.

Nelle regioni del Centro-Nord, però, ci saranno dei rovesci dovuti ad una perturbazione atlantica che sta attraversando l’Europa.

Previsioni meteo Capodanno: qualche pioggia al Centro-Nord

Dopo settimane di stabilità, una perturbazione atlantica che sta attraversando l’Europa toccherà anche l’Italia. Nelle prossime ore la coda attraverserà il Nord del paese e parte delle regioni centrali, in particolare Toscana e Marche. Si tratterà di un peggioramento modesto, dopo settimane abbastanza tranquille.

Nelle prossime ore la pioggia interesserà la Liguria di Levante, l’alta Toscana, il Friuli e la Valle d’Aosta, mentre nel pomeriggio i fenomeni diventeranno più diffusi in Toscana e coinvolgeranno anche Emilia Romagna e Veneto. Per il 30 dicembre sono attese piogge nelle stesse zone, ma anche in Umbria, Lazio e Campania. A Capodanno il tempo sarà in prevalenza stabile grazie all’anticiclone africano, che non molla, ma potrebbero esserci piogge a Milano e a Genova.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 29 dicembre ci saranno piovaschi a carattere sparso al Nord e piogge sull’alta Toscana, mentre al Sud il cielo sarà poco nuvoloso. Venerdì 30 dicembre vedremo nebbie e cielo coperto con qualche piovasco in Liguria e a Nord-Est. Piogge anche in toscana e cielo nuvoloso al centro, mentre al Sud il tempo sarà soleggiato e mite. Sabato 31 dicembre al nord avremo sole in montagna, nubi in pianura con piogge su Lombardia e Liguria, al centro nubi sull’Alta Toscana e soleggiato altrove, e al Sud tempo soleggiato e mite.