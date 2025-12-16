Previsioni Meteo: In Arrivo Piogge e Nevicate in Tutta Italia

Il maltempo sta per interessare l'Italia, portando con sé piogge intense e nevicate significative. Scopri le aree più colpite e preparati ad affrontare le condizioni meteorologiche avverse.

Un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche si profila all’orizzonte per l’Italia, con l’arrivo di un forte maltempo che porterà piogge e nevicate diffuse. Secondo le ultime informazioni fornite dal meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it, è attesa una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico che porterà con sé precipitazioni anche intense.

Impatto del maltempo sulle diverse regioni italiane

A partire da oggi, un ciclone in avvicinamento porterà un marcato richiamo di venti caldi dai quadranti meridionali. Questi venti, attraversando il Mar Mediterraneo, si caricheranno di umidità e daranno origine a forti piogge, specialmente nelle regioni della Liguria, della Toscana, del Lazio, della Campania, della Sardegna e della Sicilia. In queste aree, non si escludono fenomeni di nubifragio.

Neve in montagna e a bassa quota

Le aree montuose oltre i 1200 metri registreranno un significativo ritorno della neve, in particolare sull’arco alpino centro-occidentale. Grazie a un nucleo di aria fredda presente in quota, le nevicate potrebbero interessare anche le zone collinari, con fiocchi previsti fino a 400-500 metri in province come Cuneo e Asti.

Evoluzione delle condizioni meteo

Il maltempo continuerà a influenzare le condizioni atmosferiche anche mercoledì 17 dicembre, quando il ciclone inizierà a spostarsi lontano dall’Italia. Nella prima parte della giornata, molte aree del Nord Est e i settori tirrenici subiranno ancora piogge significative.

Prospettive di miglioramento

Dal giovedì 18 dicembre, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche. L’instabilità atmosferica lascerà spazio a schiarite più ampie su gran parte del territorio nazionale. Le temperature, in particolare al Centro Sud e nelle isole maggiori, beneficeranno di una ventilazione attiva dai quadranti meridionali, con valori che potrebbero avvicinarsi ai 16-18°C in città come Roma, Napoli e Palermo.

Previsioni meteo

L’Italia si prepara ad affrontare un periodo di maltempo caratterizzato da precipitazioni e abbassamento delle temperature. È fondamentale prestare attenzione alle previsioni locali e adottare le necessarie misure di sicurezza, soprattutto nelle aree a rischio di allagamenti e nevicate.