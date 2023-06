Nel fine settimana migliora la situazione atmosferica dell'Italia, con temperature in rialzo.

Le previsioni meteo del weekend svelano un miglioramento della situazione atmosferica dell’Italia, con un netto aumento delle temperature.

Previsioni meteo weekend: si alzano le temperature

La situazione atmosferica dell’Italia migliorerà durante il weekend, con temperature in netto aumento. Nonostante questo, sabato e domenica ci saranno dei fenomeni temporaleschi da calore, che interesseranno soprattutto Alpi, Appennini e zone limitrofe. Andrea Garbinato, meteorologo del sito ilmeteo.it, ha svelato le previsioni del weekend. Gli amanti del caldo non potranno tirare un sospiro di sollievo perché con la nuova settimana tornerà l’instabilità.

La novità del weekend sarà l’aumento delle temperature. “La presenza del potente ciclone Oscar al largo del Portogallo favorirà la temporanea risalita, sul bacino del Mediterraneo e quindi anche sull’Italia, dell’anticiclone africano, il grande assente di questi giorni” ha dichiarato Garbinato. Le regioni meridionali raggiungeranno picchi di 31-32° in Sicilia e Puglia, con la prima ondata di caldo africano al Centro-Sud. Il Nord potrebbe essere teatro della convergenza tra correnti del Nord Europa e il primo caldo africano, che potrebbero causare rovesci, soprattutto nella giornata di sabato.

Previsioni meteo di domenica 11 giugno: picchi di 33-34 gradi e temporali

Nella giornata di domenica la minaccia temporalesca è in agguato. In mattinata sono previste condizioni stabili e bel tempo sulla penisola, ma nel pomeriggio e in serata ci saranno fenomeni temporaleschi, soprattutto al Nord-ovest, sull’alta toscana e tra Campania e Calabria. Sarà comunque la giornata più calda, con picchi superiori ai 33-34°C. Al centro sud e sulle isole la giornata sarà soleggiata e con temperature elevate.