Il mese di giugno sarà ancora caratterizzato da instabilità, come ha svelato il colonnello Guidi su Fanpage.it. Giugno sarà all’insegna del tempo instabile in tutta la penisola.

Previsioni meteo, il colonnello Guidi: “A giugno ancora instabilità”

La seconda metà di maggio è stata caratterizzata dal maltempo, ma la situazione di forte instabilità riguarderà anche il mese di giugno. Guido Guidi, tenente colonnello dell’Aeronautica Militare, ha svelato su Fanpage.it quali saranno le previsioni dei prossimi giorni. “All’instabilità che ci ha accompagnati nelle ultime settimane, con bel tempo al mattino e fenomeni temporaleschi nel pomeriggio, in questo primo weekend di giugno si è aggiunto il passaggio di una perturbazione che interesserà il paese almeno ancora fino a oggi” ha dichiarato il colonnello. Dopo il passaggio della perturbazione torneremo ad un tempo instabile, ovvero abbastanza buono in mattinata e brutto nel pomeriggio e durante la sera.

Con il passare dei giorni potrebbe arrivare un periodo di maggiore stabilità, come ha dichiarato Guidi. “Verso la fine della settimana, tra venerdì e domenica, è previsto un aumento delle temperature, dovuto all’arrivo dell’alta pressione” ha spiegato, sottolineando che anche in questa fase ci saranno dei temporali. Alcuni temporali potrebbero verificarsi nelle zone alluvionate, anche se non dovrebbero essere di forte intensità.

Previsioni meteo: quando arriva l’estate?

“La previsione mensile, ossia il modello emesso due volte a settimana che ci permette di guardare un po’ più a lungo termine, dipinge un mese di giugno ancora improntato a una piovosità più accentuata e temperature più basse della norma” ha dichiarato il colonnello Guidi. Le temperature continueranno ad aumentare, ma non ci sarà una vera stabilità fino a fine mese. “Non sono previsti giorni continuativi di caldo e di sole fino a fine giugno, se non direttamente a inizio luglio” ha aggiunto il colonnello. Questa potrebbe essere un’estate con caratteristiche diverse da quelle a cui siamo abituati.