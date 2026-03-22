Prezzi benzina e diesel, il taglio del Governo Meloni non basta: cosa sta succedendo

Il tema dei carburanti è tornato al centro dell’attenzione per l’andamento divergente dei prezzi dopo il recente taglio delle accise: mentre la benzina mostra segnali di riduzione, il diesel resta su livelli elevati, con effetti rilevanti su trasporti e costi delle merci. Le analisi e le segnalazioni di istituzioni come il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT evidenziano un mercato ancora instabile, in cui i benefici delle misure fiscali risultano parzialmente attenuati dai rincari industriali e dalle dinamiche internazionali. In questo contesto, associazioni come il Codacons e l’Unione Nazionale Consumatori segnalano criticità e possibili effetti non uniformi sui consumatori.

Prezzi benzina e diesel: impatti economici, critiche e tensioni nel mercato energetico

Le associazioni dei consumatori e di categoria sottolineano come la riduzione delle accise non si traduca pienamente in un beneficio per gli utenti finali, a causa dell’aumento dei prezzi industriali dei carburanti. In particolare, il Codacons evidenzia che il risparmio teorico generato dal taglio fiscale viene in parte eroso dai rincari alla pompa, riducendo l’effetto positivo sui pieni di benzina e diesel. Anche la Cgia di Mestre segnala un incremento consistente dei prezzi del gasolio dall’inizio dell’anno, sostenendo la necessità di misure coordinate a livello europeo per consentire politiche fiscali più sostenibili senza compromettere gli equilibri dei conti pubblici.

Ulteriori criticità emergono dal settore agricolo, con la Confagricoltura che denuncia l’esclusione del comparto dagli interventi sul carburante, chiedendo un’estensione delle agevolazioni. Anche sul mercato energetico domestico si osservano aumenti significativi delle tariffe del gas, accompagnati da una riduzione delle offerte a prezzo fisso, come rilevato dall’Assium. Nel complesso, il quadro evidenzia una fase di forte instabilità, accentuata dalle tensioni internazionali e dall’andamento delle quotazioni energetiche, che secondo la FIGISC stanno rapidamente ridimensionando gli effetti dei recenti interventi fiscali, rendendo necessarie strategie aggiuntive sia sul piano dei consumi sia su quello delle politiche energetiche.

Prezzi benzina e diesel, il taglio del Governo Meloni non basta: cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni si registra una dinamica contrastante tra i carburanti: la benzina mostra un calo dopo la riduzione delle accise, mentre il gasolio rimane su livelli elevati, generando difficoltà soprattutto per il settore dell’autotrasporto e per l’intera filiera logistica. Secondo fonti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina alla pompa, pari a circa 1,713 euro, risulta inferiore rispetto alle medie degli anni precedenti, segnando una diminuzione rispetto al 2025, al 2024, al 2023 e anche al 2022, anno in cui fu introdotto un precedente intervento sulle accise. Parallelamente, il Garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT ha segnalato alla Guardia di Finanza una quota di distributori che non si sarebbero adeguati correttamente alla riduzione fiscale, avviando controlli mirati su tali impianti.

Sul fronte del gasolio, il prezzo si mantiene su valori considerati eccezionalmente alti: diverse analisi, tra cui quelle dell’Unione Nazionale Consumatori, evidenziano come il diesel abbia raggiunto livelli superiori rispetto agli anni passati, con incrementi significativi nel confronto con il 2025, il 2024 e il periodo dell’emergenza energetica del 2022. Questa situazione incide in modo diretto sui costi dell’autotrasporto, da cui dipende circa il 90% del movimento merci nazionale, alimentando richieste di interventi più incisivi e mirati da parte delle istituzioni.