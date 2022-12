Prezzi benzina in salita: primi effetti del taglio dello sconto sulle accise

Prezzi benzina in salita: primi effetti del taglio dello sconto sulle accise

Prezzi benzina in salita: primi effetti del taglio dello sconto sulle accise

Dal 1 dicembre sono rientrate a pieno regime le accise su benzina, gasolio e Gpl: i prezzi del carburante sono in continua ascesa.

I prezzi della benzina e degli altri carburanti hanno ripreso ad aumentare: è l’effetto della fine dei tagli sulle accise che era stato nuovamente rinnovato.

Caro carburanti: il prezzo della benzina ha ripreso a salire

Le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi sono in calo secondo l’ultimo dato aggiornato a venerdì 2 dicembre, ma i prezzi praticati alla pompa risultano in salita su benzina, gasolio e Gpl. Il motivo è imputabile all’assorbimento delle nuove accise in vigore dal 1° dicembre.

Ad oggi, lunedì 5 dicembre, Quotidiano Energia ha fatto un quadro generale dei prezzi, badsandosi sui numeri comunicati dai gestori delle pompe all’Osservaprezzi del Mimit.

Il costo di benzina, gasolio e Gpl con il rientro delle accise

I dati si riferiscono alle ore 08:00 di ieri, 4 dicembre: