Aumenti dei carburanti: Salvini convoca a Milano le compagnie petrolifere per affrontare gli extraprofitti e l’impatto su famiglie e trasportatori.

L’aumento dei prezzi dei carburanti continua a mettere pressione su famiglie e imprese in Italia, con incrementi record per benzina e diesel che alimentano l’inflazione e il caro-trasporti. Il governo, attraverso il ministro Matteo Salvini e la Commissione allerta rapida del Mimit, si prepara a confrontarsi con le compagnie petrolifere per contenere gli aumenti e tutelare i cittadini più vulnerabili.

Prezzi carburanti alle stelle: quanto costano verde e diesel

I costi dei carburanti continuano a salire. Le rilevazioni del ministero delle Imprese, elaborate dalla Staffetta Quotidiana, indicano per ieri medie di 1,816 euro al litro per la benzina self service (+0,005) e 2,033 euro al litro per il diesel self service (+0,003), con prezzi ancora più alti sulle autostrade. Le quotazioni internazionali mostrano incrementi significativi rispetto alla fine di febbraio: +19,3 centesimi al litro per la benzina e +33,7 centesimi per il diesel.

La Commissione allerta rapida del Mimit ha sottolineato che gli interventi futuri saranno mirati a sostenere i ceti meno abbienti e contenere l’impatto inflattivo sull’autotrasporto. Come spiegato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso, “La riduzione delle accise decisa dal governo Draghi nel 2022 è stata inefficace e troppo costosa, portando benefici soprattutto ai ceti più benestanti”.

L’aumento dei costi del trasporto si riflette anche sul carrello della spesa: ad esempio, i pomodori a grappolo in Sicilia sono passati da 1,40 a 2,30 euro al chilo, e i peperoni hanno raggiunto i 3 euro. Associazioni di categoria, sindacati e consumatori chiedono al governo interventi immediati, con il Codacons che rimarca: “sui carburanti basta chiacchiere e basta convocazioni, serve tagliare le accise e serve farlo in fretta”.

Prezzi carburanti alle stelle: l’annuncio del ministro Matteo Salvini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato l’imminente invio delle lettere di convocazione alle principali compagnie petrolifere per un incontro previsto mercoledì a Milano.

Secondo il Mit, il ministro ha discusso a lungo con i tecnici del ministero e del settore, evidenziando come gli aumenti dei carburanti stiano generando speculazioni a danno di cittadini e autotrasportatori. Salvini ha ribadito con forza, come riportato da La Presse: “Mercoledì ho convocato le principali compagnie petrolifere in Prefettura a Milano perché non sopporto gli speculatori. Non è giustificabile l’aumento di 50 centesimi al litro del diesel… Una crisi che c’è da 15 giorni non può portare il diesel sopra i due euro a Roma o Milano, è inaccettabile”.

Il vicepremier ha anche ricordato che il governo potrebbe intervenire fiscalmente per contrastare eventuali extraprofitti delle aziende: “Se qualcuno fa il furbo dovrà pagare sugli extraprofitti che stanno facendo in questi giorni”.