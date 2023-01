Prima notte al 41-bis per Matteo Messina Denaro

È appena trascorsa la prima notte passata al 41-bis per Matteo Messina Denaro da quando un giudicato glielo aveva inferto in caso di cattura.

Il detenuto è stato registrato alla Matricola ed ha preso posto in isolamento assoluto e la prima notte in carcere per il boss arrestato ieri mattina dopo 30 anni di latitanza è di per sé un “piccolo evento”. Il mafioso era stato catturato presso la clinica Maddalena di Palermo dove era in cura per un tumore.

Prima notte al 41-bis per Messina Denaro

E come spiega AdnKronos il boss ieri mattina stesso “è stato portato prima presso la caserma dei Carabinieri San Lorenzo”.

Poi, dopo le verballizzazioni preliminari, Messina Denaro è stato trasferito all’aeroporto militare Boccadifalco. Da lì ha raggiunto con un volo speciale il carcere di massima sicurezza a cui è stato destinato da un protocollo riservato per ora fra Il Dap, la Procura e Palazzo Chigi.

A giorni l’interrogatorio in parlatorio

Messina Denaro “sarà interrogato nei prossimi giorni dal Procuratore capo Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido”. E la premier Giorgia Meloni aveva detto: “Andrà al carcere duro perché quell’istituto esiste ancora grazie a questo governo.

Quindi qualcuno dovrebbe spiegarmi su che cosa si sarebbe fatta una eventuale trattativa”. Ma in quale carcere? In pole ci sono tra gli altri Opera, Spoleto Parma, Novara ed Ascoli Piceno.