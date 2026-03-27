Il centrosinistra torna al centro del dibattito politico in vista delle possibili primarie, spinto dai nuovi dati e dalla prospettiva di una sfida interna per la leadership. Le rilevazioni non fotografano solo i rapporti di forza tra i possibili candidati, ma riflettono un campo ancora in trasformazione, alle prese con la ridefinizione dei propri equilibri e della propria identità. Ecco chi è il favorito dei sondaggi.

Schlein, Salis e il nodo primarie: gli equilibri restano aperti

Dietro la competizione tra i possibili candidati si intravede però una partita più profonda. Il centrosinistra che oggi discute di primarie non è quello disgregato dopo le elezioni del 2022. Una parte del merito è attribuibile al lavoro politico di Elly Schlein, che ha contribuito a ricostruire un perimetro e a riaprire il dialogo tra forze che si erano allontanate. Tra i dati più significativi del sondaggio dell’istituto Izi emerge anche il risultato di Silvia Salis, che supera Schlein nelle preferenze e segnala una certa apertura verso figure meno legate alle dinamiche tradizionali dei partiti. Resta poi centrale il tema delle primarie: “non sono mai un semplice meccanismo procedurale”, ma una scelta politica che incide su equilibri e leadership. Accettarle significa accettarne anche l’esito, con effetti potenzialmente irreversibili.

Primarie del centrosinistra, chi è il favorito in caso di voto: i sondaggi parlano chiaro

Il sondaggio dell’istituto Izi pubblicato da Domani offre una lettura che va oltre la semplice rilevazione delle preferenze. Come sottolineato, “non si limita, infatti, soltanto a misurare un orientamento, ma racconta una dinamica politica in atto”. Al centro di questa dinamica c’è Giuseppe Conte, indicato come favorito alle eventuali primarie del centrosinistra: il leader del Movimento 5 Stelle raccoglie il 36,1% dei consensi tra gli elettori progressisti e sale al 42,6% quando il confronto si restringe. Un vantaggio netto, che segnala una crescente disponibilità a riconoscerlo come figura di riferimento in un campo politico ancora in cerca di equilibrio.

Il quadro complessivo mostra un centrosinistra in recupero: il campo largo raggiunge il 45,4% delle intenzioni di voto, superando il centrodestra al 44,6%. Una crescita trainata soprattutto dal Movimento 5 Stelle, che guadagna più del Partito Democratico. La sfida interna resta aperta, e il nodo della leadership continua a intrecciarsi con regole, alleanze e possibili cambiamenti della legge elettorale.