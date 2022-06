Principe William “come se fosse in lutto” per la rottura con Harry

La rivelazione di un amico del principe William e il lancio dei media britannici: lui è “come se fosse in lutto” per la rottura con il fratello Harry

Pare che le cose stiano proprio così: il principe William è “come se fosse in lutto” per la rottura con suo fratello Harry. L’indiscrezione dei media britannici sui rapporti ormai burrascosi fra i due figli di Lady D sembra dare suggello a quello che si è visto nel corso degli ultimi concitati mesi in seno alla “Firm”.

In buona sostanza il principe William è “in lutto” per la sua relazione con suo fratello, il principe Harry, ed è un lutto che gli provocherebbe un’altalena di “tristezza e rabbia per ciò che suo fratello ha fatto”.

Principe William “come se fosse in lutto”

Una serie di articoli sul primogenito di Carlo e Diana andranno a silloge in occasione del suo 40mo compleanno la prossima settimana. E in particolare il Daily Mail cita un amico di William che ha detto: “Alterna il lutto per ciò che ha perso e sentendosi davvero, davvero arrabbiato per quello che ha fatto suo fratello”.

Il Giubileo della regina e i segnali

Pare che questo sentimento sia esploso in maniera più massiva dopo la rivelazione per cui William e Kate non hanno incontrato Harry e Meghan faccia a faccia quando i Sussex erano nel Regno Unito per le celebrazioni del Giubileo di Platino della regina due settimane fa. Meghan e Harry erano stati quasi completamente cancellati dai festeggiamenti ed erano stati interdetti dalla presenza sul balcone di Buckingham Palace con la regina dopo la cerimonia del Trooping of the Colour.