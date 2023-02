In una scuola media di Asolo, nel Trevigiano, un professore ha aggredito un alunno di 11 anni, spingendolo con forza tra il banco e il muro, spaventando tutti gli studenti presenti.

Per l’insegnante è stata chiesta la sospensione.

Prof aggredisce alunno di 11 anni: il sindaco chiede la sospensione

Brutta aggressione di un insegnante nei confronti di uno studente di 11 anni in una scuola media di Asolo, nel Trevigiano. Il professore si è alzato all’improvviso dalla cattedra durante la sua lezione, ha afferrato uno degli alunni e lo ha scaraventato tra il banco e il muro, spaventando tutti gli studenti presenti in aula.

Il sindaco del paese ha condannato questo atto di violenza, chiedendo la sospensione del docente. “Se un ragazzo si fosse comportato in questo modo sarebbe stato subito sospeso, come vengono puniti i ragazzi, in caso di simili gesti di violenza, assolutamente inappropriati, devono essere puniti anche gli adulti. Se non si dà il buon esempio, è inutile poi parlare di progetti” ha dichiarato il primo cittadino.

Gli studenti sono rimasti sotto choc

L’episodio è accaduto prima delle vacanze di Carnevale. L’alunno aggredito ha raccontato tutto ai suoi genitori, che sono seguiti dal servizio Età evolutiva dell’Usl e hanno chiesto aiuto ai servizi sociali del Comune. Secondo quanto ricostruito, l’insegnante, docente di musica e insegnante di sostegno, durante la lezione si sarebbe infuriato per qualcosa ancora da chiarire. Fortunatamente il ragazzino non ha riportato ferite, solo un po’ di rossore all’altezza dell’orecchio, ma la scena ha lasciato tutti gli studenti sotto choc.

Gli alunni saranno seguiti da uno psicologo. Il preside ha richiamato il docente e segnalato l’accaduto all’ufficio per i provvedimenti disciplinari.