"Prof" colpita dai pallini lanciati dagli studenti: "Non riesco più a insegnare"

"Prof" colpita dai pallini lanciati dagli studenti: "Non riesco più a insegn...

"Prof" colpita dai pallini lanciati dagli studenti: "Non riesco più a insegn...

"Prof" colpita dai pallini lanciati dagli studenti: "Non riesco più a insegn...

Tre mesi fa l'episodio inqualificabile alla "Marchesini" con lei colpita dai pallini lanciati dagli studenti che oggi dice: "Non riesco più a insegnare"

Al Corriere della Sera ha voluto raccontare le sue sensazioni e la “prof” colpita dai pallini lanciati dagli studenti lo ha detto con chiarezza: “Non riesco più a insegnare come prima”.

Maria Cristina Finatti dice la sua dopo che le sospensioni per quell’inqualificabile episodio sono state annullate da un ricorso e ripercorre sia l’accaduto sia quello che l’accaduto le ha fatto nell’animo.

“Non riesco più a insegnare come prima”

“Da quel giorno e io non riesco più a tornare quella che ero. Sono cambiata, mi sono chiusa, non riesco a insegnare come prima”. L’insegnante di Scienze colpita ad ottobre da alcuni studenti con pallini sparati con una pistola ad aria compressa all’istituto tecnico industriale Viola Marchesini di Rovigo ha paura.

La docente ha spiegato come ora i ragazzi le facciano “paura. Devo, però, ammettere che ci sono molti altri studenti che mi sono vicini“. La docente aveva denunciato tutta la classe “per difendere la mia dignità e quella dei miei colleghi, ma soprattutto perché è stato oltrepassato un confine“.

“Nella classe un clima di omertà”

Quell’azione giudiziaria lei l’ha intrapresa per spezzare “il clima di omertà di quella classe”.

Open spiega che quel giorno nessuno l’aveva difesa. “Qualcuno dovrà far loro capire che hanno sbagliato: ha sbagliato chi ha sparato e chi si è messo sotto l’ala protettrice dei violenti”. La professoressa era stata colpita due volte ed era stata ferita ad un occhio. Il tutto era stato filmato e condiviso su TikTok. La chiosa della docente è mesta: “Sto cercando di risollevarmi, ma è faticoso, è come se si fosse rotto qualcosa, insegno da oltre vent’anni, ora non mi sento più la stessa“.