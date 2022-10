Professoressa universitaria licenziata in Colombia per delle foto in bikini “inappropriate”

In Colombia una professoressa universitaria è stata licenziata dopo aver postato sul suo profilo Instagram delle foto in bikini ritenute inappropriate.

In Colombia Yeimmy Ilias Isaza, una professoressa dell’università di Barranquilla, è stata licenziata dopo la pubblicazione di alcune foto in bikini. Le autorità dell’ateneo hanno agito perché tali immagini sono state ritenute inappropriate e provocatorie.

Le foto in costume non sono però state le uniche giudicate male dalle autorità dell’ateneo presso cui lavorava. Il profilo di Yeimmy Ilias Isaza, che conta oltre 395mila follower, mostra infatti anche foto della donna in intimo o in abiti da sera.

Immagini che la direzione dell’università di Barranquilla, in Colombia, ha ritenuto essere provocatorie e inappropriate.

La decisione presa dall’università nella quale la professoressa insegnava è stata una delle più estreme.

La donna è infatti stata licenziata. La reazione del web è stata immediata; in molti infatti hanno contestato tale decisione, precisando che quanto avviene nel privato, modi di vestire compresi, non dovrebbe influenzare la sfera professionale.

