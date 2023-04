Proposta di matrimonio su un campo da padel: il video è virale

C’è chi l’ha fatta in elicottero, chi sotto il pelo dell’acqua e chi in volo ma con un paracadute a tenerlo in cielo, adesso invece arriva la proposta di matrimonio su un campo da padel: inutile dire che il relativo video è diventato virale sui social e che quelle immagini stanno facendo il giro della rete come auspicio per un amore all’insegna dello sport.

Proposta di matrimonio su un campo da padel

La richiesta a sorpresa è giunta da un ragazzo che aveva nascosto l’anello in una pallina e che nelle more di un match con la sua fidanzata ad un certo punto ha raccolto quella “giusta”, si è messo nella posizione d’ordinanza, cioè in ginocchio, ed ha chiesto alla sua amata se volesse sposarlo. Inutile dire che quella richiesta non ha solo innescato l’assenso della prescelta ma anche tanta commozione per un momento che in un attimo da scanzonato ed “agonistico” è diventato serio e di rara delicatezza. Il Corriere dello Sport spiega infatti che quella filmata è stata “una scena davvero insolita, perché sui campi di padel è molto più semplice vedere i fidanzati litigare, a volte anche pesantemente”.

In ginocchio con la “pallina giusta”

In molti “non nascondono di evitare di giocare con il proprio compagno o la propria compagna proprio per evitare liti”. E invece stavolta nessuna lite sul punteggio ma solo la promessa di condividere l’esistenza insieme come marito e moglie. Lo si vede ed avverte da un video diventato virale. In quel frame un ragazzo ha nascosto l’anello dentro una pallina e durante una partita con la compagna è andata in scena la proposta di matrimonio. La ragazza si è commossa, e tutto “si è concluso con il fatidico sì, l’abbraccio e il bacio”. Auguri ai futuri sposi!