Proteste degli agricoltori

Gli agricoltori sono tornati nuovamente a protestare per via delle politiche europee e delle decisioni del governo italiano. Le manifestazioni hanno visto protagoniste tante persone e la protesta è arrivata persino sull’autostrada A1, vicino al casello di Orte, vicino a Viterbo. Il raduno di protesta degli agricoltori è stato quindi spostato dal luogo vicino al casello autostradale.

A1, gli agricoltori in protesta

Giunti in autostrada, gli agricoltori hanno cercato di bloccare la normale circolazione dei mezzi. La situazione si era complicata al punto in cui è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare l’assetto. Infatti, i manifestanti hanno cercato di bloccare l’ingresso in città con i loro mezzi di lavoro per l’agricoltura.

Agricoltori e proteste, problemi anche a Parigi

Come sappiamo la protesta degli agricoltori non si sta svolgendo solo in varie città d’Italia ma anche in quelle europee. Basti pensare che, in queste ore, ci sono stati dei blocchi anche in alcune autostrade che portano a Parigi, la capitale della Francia. In questi casi, sono state bloccata con i trattori agricoli, sia la A13 dalla Normandia che la A4.