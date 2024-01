Proteste agricoltori, si manifesta ancora in Italia e Francia: riaperto casello autostradale di Orte

Non conoscono per il momento la parola fine le proteste degli agricoltori. Tra le province interessate Pescara, Viterbo ed Enna.

Cresce la tensione e non si placano le proteste degli agricoltori che stanno manifestando contro le politiche agricole che sta portando avanti l’Unione Europea e che sta interessando, oltre che l’Italia anche altri Paesi europei come la Francia o ancora la Germania. Tra le città in cui sono andate in scena le proteste c’è anche Orte dove il casello autostradale è stato occupato per diverse ore per poi essere reso nuovamente accessibile alla circolazione.

Proteste agricoltori, riaperto il casello autostradale a Orte

Proprio in prossimità del casello sessanta trattori circa si sono appostati all’altezza della rotonda, impendendo il transito in autostrada, all’ingresso e in uscita. Ci sono state proteste anche in Molise dove hanno scelto di manifestare oltre che i proprietari dei campi, anche i pescatori. In Abruzzo un centinaio di persone è sceso in piazza e ha scelto di manifestare a bordo del proprio trattore. La manifestazione che ha interessato i territori di Pescara e Montesilvano ha causato inevitabilmente disagi al traffico.

La situazione in Francia

Le proteste del mondo agricolo si sono diffuse in diversi Paesi europei come Germania, o ancora Francia. In Francia, a poche ore di distanza dall’annuncio del premier Gabriel Attal, le manifestazioni degli agricoltori non hanno ancora conosciuto la parola fine. L’amministratore nazionale del sindacato “Young Farmers”, Maxime Buizard, interpellato da Bfmtv, ha spiegato di avere intenzione di organizzare “il blocco di Parigi e dei suoi sobborghi interni”. Alla base c’è della protesta c’è la volontà di lasciare la capitale senza rifornimenti per “almeno cinque giorni”.